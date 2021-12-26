Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BUON SANTO STEFANO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
AD ECCEZIONE DI DUE INCIDENTI
CHE COMPLICANO LA VIABILITA’
NEL DETTAGLIO
SULLA VIA PONTINA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO
SULL’ AUTOSTRADA A 1 FIRENZE ROMA
CON LUNGHE CODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO
CIRCOLAZIONE SOLO SULLE CORSIE DI MARCIA LENTA
IN DIREZIONE FIRENZE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI IN VIGORE ORARIO FESTIVO SULLE
FERROVIE REGIONALI POSSONO VARIARE LEGGERMENTE
ALCUNE OPARTENZE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE FESTIVA
PASSIAMO AGLI EVENTI
NELLA GIORNATA DI OGGI ISTITUITA DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA
PER INSTALLAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE
NEI CENTRI ABITATI DI VETRALLA A VITERBO
E DI ALATRI IN PROVINCIA DI FROSINONE
PER TUTTI I DETTAGLI E AGGIORNAMENTI COLLEGATEVI
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BENE è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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