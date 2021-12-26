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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 11:30

di - 26 Dicembre 2021 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO E BUON SANTO STEFANO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
    AD ECCEZIONE DI DUE INCIDENTI
    CHE COMPLICANO LA VIABILITA’
    NEL DETTAGLIO
    SULLA VIA PONTINA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA
    IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO
    SULL’ AUTOSTRADA A 1 FIRENZE ROMA
    CON LUNGHE CODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO
    CIRCOLAZIONE SOLO SULLE CORSIE DI MARCIA LENTA
    IN DIREZIONE FIRENZE
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    OGGI IN VIGORE ORARIO FESTIVO SULLE
    FERROVIE REGIONALI POSSONO VARIARE LEGGERMENTE
    ALCUNE OPARTENZE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE FESTIVA
    PASSIAMO AGLI EVENTI
    NELLA GIORNATA DI OGGI ISTITUITA DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA
    PER INSTALLAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE
    NEI CENTRI ABITATI DI VETRALLA A VITERBO
    E DI ALATRI IN PROVINCIA DI FROSINONE
    PER TUTTI I DETTAGLI E AGGIORNAMENTI COLLEGATEVI
    SUI NOSTRI CANALI SOCIAL FACEBOOK E TWITTER
    BENE è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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