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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 12:30

di - 26 Dicembre 2021 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
    DI NUOVO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI ASTRAL INFOMOBILITA
    SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PARTIAMO DAL RACCORDO
    PER SEGNALARE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO
    ALTEZZA SVINCOLO FLAMINIA IN DIREZIONE DELLA SALARIA
    DISAGI PER UN INCIDENTE SEGNALATO SULLA A 1 ROMAFIRENZE
    AL MOMENTO 5 KM DI CODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO
    IN DIREZIONE FIRENZE
    CON TRAFFICO CHE DEFLUISCE SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA
    ANDIAMO A ROMA
    UN ALTRO INCIDENTE COMPLICA LA VIABILITA’
    SULLA TANGENZIALE EST
    ALTEZZA BIVIO TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
    IN DIREZIONE DELLA NOMENTANA
    ALTRE CODE NELLE DUE DIREZIONI SONO SEGNALATE
    SULLA CASILINA ALTEZZA BORGATA FINOCCHIO
    PER GLI EVENTI
    NELLA GIORNATA DI OGGI ISTITUITA DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA
    PER INSTALLAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE
    NEI CENTRI ABITATI DI VETRALLA A VITERBO
    E DI ALATRI IN PROVINCIA DI FROSINONE
    PER TUTTI I DETTAGLI E AGGIORNAMENTI COLLEGATEVI
    SUI NOSTRI CANALI SOCIAL FACEBOOK E TWITTER
    DA MARCO CILUFFO è TUTTO A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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