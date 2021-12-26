Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
DI NUOVO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI ASTRAL INFOMOBILITA
SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO
PER SEGNALARE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO
ALTEZZA SVINCOLO FLAMINIA IN DIREZIONE DELLA SALARIA
DISAGI PER UN INCIDENTE SEGNALATO SULLA A 1 ROMAFIRENZE
AL MOMENTO 5 KM DI CODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO
IN DIREZIONE FIRENZE
CON TRAFFICO CHE DEFLUISCE SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA
ANDIAMO A ROMA
UN ALTRO INCIDENTE COMPLICA LA VIABILITA’
SULLA TANGENZIALE EST
ALTEZZA BIVIO TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
IN DIREZIONE DELLA NOMENTANA
ALTRE CODE NELLE DUE DIREZIONI SONO SEGNALATE
SULLA CASILINA ALTEZZA BORGATA FINOCCHIO
PER GLI EVENTI
NELLA GIORNATA DI OGGI ISTITUITA DISCIPLINA DI TRAFFICO PROVVISORIA
PER INSTALLAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE
NEI CENTRI ABITATI DI VETRALLA A VITERBO
E DI ALATRI IN PROVINCIA DI FROSINONE
PER TUTTI I DETTAGLI E AGGIORNAMENTI COLLEGATEVI
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DA MARCO CILUFFO è TUTTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral