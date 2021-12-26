Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 13.20 MARCO CILUFFO
DI NUOVO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA
SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA
SULL AUTOSTRDA A1 ROMA FIRENZE
ALTEZZA ATTIGLIANO IN DIREZIONE DI FIRENZE
SCENDIAMO A ROMA
PER SEGNALARE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA
TRA IL RACCORDO E L’OSPEDALE SAN PIETRO
NELLE DUE DIREZIONI
E SEMPRE NELLE DUE DIREZIONE SI RALLENTA SULLA CASILINA
ALTEZZA BORGATA FINOCCHIO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI IN VIGORE ORARIO FESTIVO SULLE
FERROVIE REGIONALI POSSONO VARIARE LEGGERMENTE
ALCUNE OPARTENZE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE FESTIVA
DA MARCO CILUFFO è TUTTO A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI CON ASTRAL INFOMOBILITA’A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral