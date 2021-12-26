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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 13:30

di - 26 Dicembre 2021 - 13:30

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    VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 13.20 MARCO CILUFFO
    DI NUOVO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA
    SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA
    SULL AUTOSTRDA A1 ROMA FIRENZE
    ALTEZZA ATTIGLIANO IN DIREZIONE DI FIRENZE
    SCENDIAMO A ROMA
    PER SEGNALARE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA
    TRA IL RACCORDO E L’OSPEDALE SAN PIETRO
    NELLE DUE DIREZIONI
    E SEMPRE NELLE DUE DIREZIONE SI RALLENTA SULLA CASILINA
    ALTEZZA BORGATA FINOCCHIO
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    OGGI IN VIGORE ORARIO FESTIVO SULLE
    FERROVIE REGIONALI POSSONO VARIARE LEGGERMENTE
    ALCUNE OPARTENZE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE FESTIVA
    DA MARCO CILUFFO è TUTTO A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI CON ASTRAL INFOMOBILITA’A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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