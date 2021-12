Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 13.20 MARCO CILUFFO

DI NUOVO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA

SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA

SULL AUTOSTRDA A1 ROMA FIRENZE

ALTEZZA ATTIGLIANO IN DIREZIONE DI FIRENZE

SCENDIAMO A ROMA

PER SEGNALARE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA

TRA IL RACCORDO E L’OSPEDALE SAN PIETRO

NELLE DUE DIREZIONI

E SEMPRE NELLE DUE DIREZIONE SI RALLENTA SULLA CASILINA

ALTEZZA BORGATA FINOCCHIO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

OGGI IN VIGORE ORARIO FESTIVO SULLE

FERROVIE REGIONALI POSSONO VARIARE LEGGERMENTE

ALCUNE OPARTENZE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE FESTIVA

DA MARCO CILUFFO è TUTTO A PIU' TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI CON ASTRAL INFOMOBILITA'

