Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 15:30

di - 26 Dicembre 2021 - 15:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA
    DI NUOVO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA
    SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE,
    FA ECCEZIONE UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA IL RACCORDO E TORRENOVA IN DIREZIONE NAPOLI
    SEGNALIAMO ANCHE RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA ANSA DEL TEVERE DIREZIONE ROMA
    RICORDIAMO CHE IN TUTTA LA REGIONE VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE NEI LUOGHI ALL’APERTO.
    DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ vi lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home