Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA

DI NUOVO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA

SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE,

FA ECCEZIONE UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA IL RACCORDO E TORRENOVA IN DIREZIONE NAPOLI

SEGNALIAMO ANCHE RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA ANSA DEL TEVERE DIREZIONE ROMA

RICORDIAMO CHE IN TUTTA LA REGIONE VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE NEI LUOGHI ALL’APERTO.

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ vi lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale

Servizio fornito da Astral