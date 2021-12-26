Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA
DI NUOVO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA
SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE,
FA ECCEZIONE UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA IL RACCORDO E TORRENOVA IN DIREZIONE NAPOLI
SEGNALIAMO ANCHE RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA ANSA DEL TEVERE DIREZIONE ROMA
RICORDIAMO CHE IN TUTTA LA REGIONE VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE NEI LUOGHI ALL’APERTO.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ vi lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale
Servizio fornito da Astral