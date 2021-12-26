Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONPOMERIGGIO
DA ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE,
FA ECCEZIONE UN INCIDENTE SULLA
PONTINA CON CODE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA
DIAMO UNO SGUARDO AGLI EVENTI
A VITERBO PER IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE, SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SU PIAZZA DELL’UNITÀ. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT .
A BELLEGRA, MERCATINI DI NATALE FINO AL 6 GENNAIO. MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN VIALE UNGHERIA E PIAZZA DEL MUNICIPIO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
RICORDIAMO CHE IN TUTTA LA REGIONE VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE NEI LUOGHI ALL’APERTO.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
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