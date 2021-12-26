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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 18:30

di - 26 Dicembre 2021 - 18:30

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    VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA
    BUONA SERA DA ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
    FANNO ECCEZIONE UN IONCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALTEZZA FIANO ROMANO DIREZIONE ROMA
    DEI RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN DIREZIONE ROMA
    CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASTERSENSE TRA VALENTANO E CANINO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    RICORDIAMO CHE IN TUTTA LA REGIONE VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE NEI LUOGHI ALL’APERTO.
    DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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