Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONA SERA DA ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
FANNO ECCEZIONE UN IONCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALTEZZA FIANO ROMANO DIREZIONE ROMA
DEI RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN DIREZIONE ROMA
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASTERSENSE TRA VALENTANO E CANINO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RICORDIAMO CHE IN TUTTA LA REGIONE VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE NEI LUOGHI ALL’APERTO.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral