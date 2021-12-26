Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2021 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 26 DICEMBRE 2021 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONA SERA DA ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA DIRMAZIONE ROMA NORD ALTEZZA FIANO ROMANO DIREZIONE ROMA
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALTEZZA BARRIERA ROMA SUD DIREZIONE NAPOLI
CODE PER INCIDENTE SULLA CASTERSENSE TRA VALENTANO E CANINO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CANTIERI. LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA DI CASTEL PORZIANO FINO AL 10 GENNAIO. SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE SU AMBO I LATI DA VIA DELLA CACCIUTA A VIA ALFREDO GARGIUOLO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
OSTIA, IN CORSO LAVORI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. FINO AL 30 DICEMBRE 2021 ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE E RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN VIALE VASCO DE GAMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEI BRAGOZZI E VIA DELLE SIRENE IN DIREZIONE VIA BRAGOZZI.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral