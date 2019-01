Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 09:30

VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 9.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

IN CENTRO VIA DEI FORI IMPERIALI E’ISOLA PEDONALE PERTANTO SONO DEVIATE LE LINEE 51 75 85 87 E 118

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA OGGI A ROMA MOLTI EVENTI PER NON DIMENTICARE TRA QUESTI ALLA ORE 12.30 UN CONCERTO CON INGRESSO LIBERO PRESSO L’ARCO DI TITO.POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLA ZONA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

OGGI E’ IN PROGRAMMA ALLO STADIO OLIMPICO LAZIO JUVENTUS CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.30. ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO. POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

PASSIAMO ALLE FERROVIE:

SULLA FL1 FIUMICINO AEREOPORTO-ORTE, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO STRUTTURE, VERRANNO EFFETTUATE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI ALCUNI TRENI CHE FINO AL 29 MARZO, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, TERMINERANNO LA CORSA A FARA SABINA. I VIAGGIATORI POTRANNO PROSEGUIRE PER ORTE CON BUS SOSTITUTIVI

ANCHE PER LE LINEE FL6 ROMA CASSINO E FL4 ROMA VELLETRI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER ALCUNI TRENI REGIONALI FINO AL 27 FEBBRAIO A CAUSA DI LAVORI PROGRAMMATI PRESSO LA STAZIONE ROMA TUSCOLANA

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

