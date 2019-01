Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 13:30

VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 13.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA

SULLA CASILINA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA FINOCCHIO

IN DIREZIONE ALBANO SI RALLENTA SULLA VIA APPIA DA VIA CONFINI DI CASTEL GANDOLFO A VIA MOLE DI CASTEL GANDOLFO

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA OGGI A ROMA MOLTI EVENTI PER NON DIMENTICARE TRA QUESTI, ALLE 18.00, LA TRADIZIONALE FIACCOLATA CON PARTENZA DALL’ESQUILINO. POSSIBILI RALLENTAMENTI ALLA VIABILITA’ NELLE ZONE LIMITROFE

PASSIAMO ALLE FERROVIE:

SULLA FL1 FIUMICINO AEREOPORTO-ORTE, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO STRUTTURE, VERRANNO EFFETTUATE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI ALCUNI TRENI CHE FINO AL 29 MARZO, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, TERMINERANNO LA CORSA A FARA SABINA. I VIAGGIATORI POTRANNO PROSEGUIRE PER ORTE CON BUS SOSTITUTIVI

ANCHE PER LE LINEE FL6 ROMA CASSINO E FL4 ROMA VELLETRI E ROMA FRASCATI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE, PER ALCUNI TRENI REGIONALI, FINO AL 27 FEBBRAIO A CAUSA DI LAVORI PROGRAMMATI PRESSO LA STAZIONE ROMA TUSCOLANA

IN CONCLUSIONE LO SPORT:

OGGI E’ IN PROGRAMMA ALLO STADIO OLIMPICO LAZIO JUVENTUS CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.30. ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO. POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral