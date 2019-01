Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 19:00

VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 18.50 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA SALARIA E FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST

SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA A FARA IN SABINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA REGIONALE 313 DI PASSO CORESE IN DIREZIONE ROMA

SULLA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO ATTIVATO IL SERVIZIO DEI MEZZI SPARGISALE PER LE NEVICATE IN CORSO,

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA STAZIONE ROMA TUSCOLANA, POSSIBILI VARIAZIONI PER IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA FL6 ROMA – CASSINO, E PER LA FL4 ROMA FRASCATI,

