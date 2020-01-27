Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DEL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
APRIAMO SEGNALANDO UN INDICENTE CHE GENERA CODE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLA ROMA – CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE ROMA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD e ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA A24 A VIA NOMENTANA
SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO CON IL RACCORDO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA FLAMINIA CODE TRA CIMITERO FLAMINIO E QUARTICCIOLO IN DIREZIONE ROMA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA
SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral