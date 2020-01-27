Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 08:05 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
APRIAMO SEGNALANDO UN INDICENTE CHE GENERA CODE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLA ROMA – CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE ROMA PIU AVANTI RALLENTAMENTI ALTEZZA PARCO DE MEDICI E VIADOTTO DELLA MAGLIANA
ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD e LAURENTINA CON RIPERCUSSIONI SU VIA ANAGNINA E VIA TUSCOLANA
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA A24 A VIA NOMENTANA E PIU AVANTI TRA BOCCEA E AURELIA
SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO CON IL RACCORDO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA FLAMINIA CODE TRA CIMITERO FLAMINIO E QUARTICCIOLO IN DIREZIONE ROMA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA
SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E SI STA IN CODA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 7+000
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 16+000 e il 22+000
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+900 AL KM 20+750
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral