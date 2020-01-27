Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 08:35 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
APRIAMO SEGNALANDO UN INDICENTE GRAVE CHE GENERA CODE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLA ROMA – CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE ROMA PIU AVANTI CODE ALTEZZA PARCO DE MEDICI E VIADOTTO DELLA MAGLIANA
ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD e LAURENTINA CON RIPERCUSSIONI SU VIA TUSCOLANA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE A TRATTI DALLA A24 ROMA TERAMO ALLA NOMENTANA PIU AVANTI CASSIA TRIONFALE E BOCCEA E AURELIA
SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO CON IL RACCORDO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA
SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E SI STA IN CODA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA.
SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral