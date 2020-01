Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 09:05 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA ROMA FIUMICINO E PIU’ AVANTI SEMPRE INCIDENTE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO CON COINVOLGIMENTO DI Più VEICOLI

IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE A TRATTI DALLA A24 ROMA TERAMO ALLA CASSIA E TRA TRIONFALE E AURELIA

SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E TRA TOGLIATTI E L’ALLACCIO CON IL RACCORDO IN USCITA

SU VIA APPIA CODE DA SANTAMARIA DELLE MOLE AL RACCORDO VERSO ROMA

SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA FL8 ROMA NETTUNO PER UN GUASTO ALLA LINEA. RITARDI FINO A 30 MIN PER I TRENI IN VIAGGIO

DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral