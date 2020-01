Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 09:35 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA ROMA FIUMICINO E PIU’ AVANTI SEMPRE INCIDENTE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO CON COINVOLGIMENTO DI Più VEICOLI

IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE A TRATTI DALLA A24 ROMA TERAMO ALLA CASSIA E TRA TRIONFALE E AURELIA

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E NEI PRESSI DELLL’ALLACCIO CON IL RACCORDO IN USCITA

SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA

SU VIA APPIA CODE DA SANTAMARIA DELLE MOLE AL RACCORDO VERSO ROMA

SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:

LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 7+000

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 16+000 e il 22+000

E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+900 AL KM 20+750

DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO,ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral