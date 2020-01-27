Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
APRIAMO CON UN INCIDENTE CHE CAUSA CODE SU VIA AURELIA DA MALAGROTTA ALRACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN INNTERNA TRA PISANA E PORTUENSE
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E APPIA
SULLA A24 ROMA TERAMO DOCE DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1+000 E 7+000
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA IL KM 16+000 e il 22+000
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+900 AL KM 20+750
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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