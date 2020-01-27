Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
APRIAMO CON UN INCIDENTE CHE CAUSA CODE SU VIA AURELIA ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN INNTERNA TRA PISANA E PORTUENSE
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA OSTIENSE E LAURENTINA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE LA LINEA ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI è IN GRADUALE RIPRESA DOPO UN GUASTO ALLA LINEA. FINO A 40 I MIN DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1+000 E 7+000
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA IL KM 16+000 e il 22+000
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+900 AL KM 20+750
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO,ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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