Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 12:30

SUL GRANDE RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA OSTIENSE E LAURENTINA E Più AVANTI CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E CASILINA CON RIPERCUSSIONI SU QUEST’ULTIMA

SU VIA DI TOR BELLA MONACA CODE PER INCIDENTE TRA VIA FERDINANDO QUAGLIA E VIA PIETRO ANDERLONI

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SU VIA ANGUILLARENSE CODE DA CAMPO MARINARO AD ANGUILLARA SABAZIA NEI DUE SENSI

SU VIA DEI MONTI LEPINI CODE A TRATTI DA VALLE FIORETTA A FROSINONE NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA APPIA CODE NEI DUE SENSI NEI PRESSI DI FORMIA

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:

LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1+000 E 7+000

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA IL KM 16+000 e il 22+000

E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+900 AL KM 20+750

