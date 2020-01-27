Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER CHI VIAGGIA IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER FLAMINIA E SALARIA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
SULLA CASSIA SI PROCEDE INVECE A RILENTO IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1+000 E 7+000
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA IL KM 16+000 e il 22+000
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+900 AL KM 20+750
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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