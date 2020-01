Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

TRAFFICO REGOLARE SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI PER CHI VIAGGIA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE;

SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TOR CERVARA NEI DUE SENSI;

DISAGI ANCHE SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

INFINE, CODE SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO PER LA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE APRILIA.

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:

LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1+000 E 7+000;

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA IL KM 16+000 e il 22+000;

E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+900 AL KM 20+750;

