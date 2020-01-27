Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 17:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA VIA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
SULLA CASSIA SI PROCEDE ANCORA A RILENTO IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
DISAGI SONO SEGNALATI SULLA FLAMINIA TRA VIA DI CORSO FRANCIA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA VIA APPIA TRA GENZANO E SANTA MARIA DELLE MOLE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, TRAFFICO BLOCCATO CON CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA SUD E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE APRILIA.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1+000 E 7+000;
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA IL KM 16+000 e il 22+000;
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+900 AL KM 20+750;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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