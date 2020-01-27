Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 17:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E TUSCOLANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA;
MEDESIMA SITUAZIONE ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO DOVE SI RALLENTA TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO IN USCITA;
PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA VIA DI CORSO FRANCIA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;
SULLA NOMENTANA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI;
SI STA POI IN CODA SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VIA DI TOR CERVARA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA POMEZIA SUD E APRILIA IN DIREZIONE LATINA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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