Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 18:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
APRIAMO CON LA SITUAZIONE DELLA VIABILITA’ SUL TERRITORIO, SEGNALANDO DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E TUSCOLANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA;
SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO IN USCITA;
SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA VIA DI CORSO FRANCIA E L’ALLACCIO ANCORA UNA VOLTA VERSO L’ESTERNO;
TRAFFICO INTENSO POI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VIA DI TOR CERVARA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON L’APPIA E FONTANA DI PAPA;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA POMEZIA SUD E APRILIA IN DIREZIONE LATINA.
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1+000 E 7+000;
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA IL KM 16+000 e il 22+000;
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+900 AL KM 20+750;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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