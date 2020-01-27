Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 19:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
ANCORA FORTI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA A91 E AURELIA E TRA NOMENTANA E TUSCOLANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CIRCOLAZIONE FORTEMENTE RALLENTATA TRA LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN USCITA;
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON L’APPIA E FONTANA DI PAPA;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA POMEZIA SUD E APRILIA IN DIREZIONE LATINA.
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1+000 E 7+000;
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA IL KM 16+000 e il 22+000;
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+900 AL KM 20+750;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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