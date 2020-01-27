Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TIBURTINA E LA A24;
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1+000 E 7+000;
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA IL KM 16+000 e il 22+000;
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+900 AL KM 20+750;
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral