Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2022 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PRUDENZA PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LA PRESENZA DI UN’AUTO IN PANNE SULLA CORSIA DI MARCIA TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

IN VIA CASILINA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.

SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI CI SONO CODE SULLA NETTUNENSE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA.

SULLA PROVINCIALE 34 TURANENSE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEI GIUNTI A CURA DI ASTRAL SUL VIADOTTO DEL TURANO; ALL’ALTEZZA DEL KM 25+000 ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO.

INFINE, RICORDIAMO CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO È OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DELLA MASCHERINA FFP2.

DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral