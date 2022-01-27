Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2022 ORE 1905 FEDERICO DI LERNIA
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CON TRE VEICOLI COINVOLTI SI STA IN CODA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA. CODE PER CURIOSI IN DIREZIONE OPPOSTA
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA APPIA
SI VIAGGIA A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBUTINA E VIA PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCORA DISAGI SULLA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA DAL RACCORDO A TIVOLI
ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA DA BORGHESIANA A FINOCCHIO ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO LA CIRCOLAZIONE RALLENTANTA SULLA ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LINEA A FORMIA. RITARDI FINO A 20MIN
E A PROPOSITO DI TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO, E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DI MASCHERINA FFP2.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIÙ TARDI
Servizio fornito da Astral