Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 27 FEBBRAIO 2020 ORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI

VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

INIZIAMO DAL RACCORDO, TRAFFICATA COME DI CONSUETO LA CARREGGIATA INTERNA DOVE ABBIAMO CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA, ROMA FIUMICINO.

PROBLEMI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INFATTI INCOLONNATI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE POI SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO; RACCOMANDIAMO PRUDENZA INOLTRE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI LABARO.

SULL’AURELIA SONO INVECE I LAVORI IN CORSO A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA; RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.

VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 CILUFFO MARCO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

QUALCHE DISAGIO ANCORA SULL’AURELIA,

DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA

NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO

RIMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO:

SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;

