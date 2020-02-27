Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 27 FEBBRAIO 2020 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA. CODE ANCHE IN ESERNA TRA PISANA E VIA DEL MARE E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.
SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA ISACCO NEWTON E PARCO DEI MEDICI DIREZIONE RACCORDO.
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, CON MAGGIORI DIFFICCOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI.
TRAFFICO MOLTO INTENSO ANCHE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SULL’AURELIA SONO INVECE I LAVORI IN CORSO A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA; RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.
BENE, QUESTA ERA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, APPUTAMENTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
QUALCHE DISAGIO ANCORA SULL’AURELIA,
DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
RIMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO:
SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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