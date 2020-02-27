Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 27 FEBBRAIO 2020 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, SEGNALATO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E NOMENTANA; CI SONO CODE A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD. RESTANDO IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E VIA DEL MARE. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA PISANA E APPIA E TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.
SULLA ROMA FIUMICINO SI RALLENTA TRA VIA ISACCO NEWTON E PARCO DEI MEDICI DIREZIONE RACCORDO. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA IL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA.
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, E NEL SENSO OPPOSTO DA TOR CERVARA AL RACCORDO.
TRAFFICO MOLTO INTENSO ANCHE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SULL’AURELIA SONO INVECE I LAVORI IN CORSO A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA; RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA CONVENZIONALE FIRENZE ROMA PER UN GUASTO TECNICO A FIGLINE, RITARDI DI 40 MINUTI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, APPUTAMENTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
QUALCHE DISAGIO ANCORA SULL’AURELIA,
DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
RIMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO:
SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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