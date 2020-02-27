Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 27 FEBBRAIO 2020 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA ANCORA SULL’AURELIA DOVE, PER LAVORI IN CORSO, ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA; RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.
SULLA FLAMINIA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E ANCORA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
QUESTA ERA LA SITUAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, APPUTAMENTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
VIABILITÀ DEL 26 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
QUALCHE DISAGIO ANCORA SULL’AURELIA,
DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
RIMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO:
SULLA LINEA FL7 ROMA – FORMIA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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