Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2020 ore 15:30

IN APERTURA LA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE LA STRADA È TEMPORANEAMENTE CHIUSA, NELLE DUE DIREZIONI, ALL’ALTEZZA DEL KM 35+000, SIAMO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER LA LAURENTINA. AL MOMENTO VERSO ROMA CI SONO CODE DA VIA DEI RUTULI, MENTRE VERSO LATINA CODE DA CASTAGNETTA.

PASSIAMO AL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA E PIÙ AVANTI TRA CASILINA E PRENESTINA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE CHIUSA PER NEVE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 11 E 18 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SIAMO IN LOCALITÀ FONTENOVA.

