Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 27 FEBBRAIO 2020 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO
IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA AURELIA; COINVOLTI DUE VEICOLI SULLA CORSIA DI SORPASSO, AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO.
SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CENTRALE DEL LATTE E A24, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO.
IN ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO, CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI PONTINA E TUSCOLANA.
SULLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO TERAMO.
CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE E SULLA CASILINA TRA MONTE COMPATRI E TORRE GAIA, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
ED INFINE RICORDIAMO CHE, PER NEVE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 11+000 E 18+0000 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CI TROVIAMO IN LOCALITÀ FONTENOVA.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral