Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 27 FEBBRAIO 2020 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI

DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO

IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA AURELIA; COINVOLTI DUE VEICOLI SULLA CORSIA DI SORPASSO, AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO.

SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CENTRALE DEL LATTE E A24, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO.

IN ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO, CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI PONTINA E TUSCOLANA.

SULLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO TERAMO.

CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE E SULLA CASILINA TRA MONTE COMPATRI E TORRE GAIA, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

ED INFINE RICORDIAMO CHE, PER NEVE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 11+000 E 18+0000 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CI TROVIAMO IN LOCALITÀ FONTENOVA.

DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral