Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 27 FEBBRAIO 2020 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO
MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA, POI TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, A SEGUIRE TRA PISANA E AURELIA.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
SULLA ROMA FIUMICINO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO.
FILE SULLA COLOMBO, VERSO OSTIA, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.
CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E TOR LUPARA E SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E TORRE GAIA, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMA – PISA, CIRCOLAZIONE SOSPESA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA TRA CAMPIGLIA E MONTEPESCÀLI. ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS TRA CAMPIGLIA E GROSSETO.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral