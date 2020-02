Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 27 FEBBRAIO 2020 ORE 19:05 ARIANNA CAROCCI

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO

QUESTA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA, A SEGUIRE CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, POI TRA PISANA E AURELIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO.

CODE SULLA COLOMBO, VERSO OSTIA, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.

E SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA CODE ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA.

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO

POSSIBILI RITARDI, CANCELLAZIONI O VARIAZIONI PER I TRENI DELLA LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO-ORTE A CAUSA DI UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA SETTEBAGNI E NUOVO SALARIO.

ANCORA SOSPESO, INVECE, IL SERVIZIO SULLA LINEA ROMA – PISA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA TRA CAMPIGLIA E MONTEPESCÀLI. ATTIVOI BUS SOSTITUTIVI TRA CAMPIGLIA E GROSSETO.

