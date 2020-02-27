Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 27 FEBBRAIO 2020 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA E SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE OSTIA.
RALLENTAMENTI POI SULL’APPIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E VELLETRI.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
RISOLTO IL GUASTO TECNICO SULLA LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO-ORTE, IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE.
ANCORA SOSPESO, INVECE, IL TRAFFICO SULLA LINEA ROMA – PISA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA TRA CAMPIGLIA E MONTEPESCÀLI. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA CAMPIGLIA E GROSSETO.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral