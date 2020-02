Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 27 FEBBRAIO 2020 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI

SULLA A24 ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI LUNGHEZZA IN DIREZIONE ROMA.

CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

RICORDIAMO CHE, PER NEVE, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 11+000 E 18+000 NELLE DUE DIREZIONI, CI TROVIAMO IN LOCALITÀ FONTENOVA.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

ANCORA SOSPESO IL TRAFFICO SULLA LINEA ROMA – PISA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA TRA CAMPIGLIA E MONTEPESCÀLI. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA CAMPIGLIA E GROSSETO.

INFINE TRASPORTO MARITTIMO

DOMANI 28 FEBBRAIO LA CORSA UNITÀ VELOCE VENTOTENE – FORMIA DELLE ORE 6:45 POSTICIPERÀ LA PARTENZA ALLE ORE 8:45; CONTESTUALMENTE, L’UNITÀ VELOCE PONZA – FORMIA DELLE ORE 8:00 EFFETTUERÀ LA CORSA VIA VENTOTENE.

