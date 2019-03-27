Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 07:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA FRATTOCCHIE E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ROMA.
PER TRAFFICO INTENSO INVECE TROVIAMO INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA.
TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SI STA IN FILA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI TRA PRATO LA CORTE E IL RACCORDO VERSO ROMA
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SI STA IN FILA SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA
E SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE DA STAMANE ALLE ORE 5.00 SULLA LINEA ROMA CASSINO E’ RIPRESA REGOLARMENTE LA CIRCOLAZIONE TRA CIAMPINO E COLLEFERRO IN SEGUITO AL RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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