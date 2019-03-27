Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 08.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA ANCHE PER INCIDENTE
MENTRE IN ESTERNA PER TRAFFICO IN AUMENTO SI SONO FORMATE CODE TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO
TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA FRATTOCCHIE E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ROMA.
CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA
SI STA IN FILA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI TRA VIA PRATO LA CORTE E IL RACCORDO VERSO ROMA
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SI RALLENTA SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA
E SI STA IN FILA SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE DA STAMANE ALLE ORE 5.00 SULLA LINEA ROMA CASSINO E’ RIPRESA REGOLARMENTE LA CIRCOLAZIONE TRA CIAMPINO E COLLEFERRO IN SEGUITO AL RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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