Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 08.35 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURNTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA QUI ANCHE PER INCIDENTE E PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA ROMA FIUMICINO

MENTRE IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA L’AURELIA E LA PONTINA E PIU’ AVANTI TRA LA RUSTICA E LA TIBURTINA

TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA FRATTOCCHIE E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ROMA RIMANENDO NELLA STESSA DIREZIONE SI RALLENTA PIU’ AVANTI TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DELLE CAPANNELLE

IL TRAFFICO CONGESTIONATO STA FORMANDO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA ANCHE PER RIPERCUSSIONI DOVUTE AL TRAFFICO DI ZONA DEVIATO A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA FALCOGNANA

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO E VIA DELLA SELVOTTA VERSO ROMA

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SI RALLENTA SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA

E SI STA IN FILA SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE DA STAMANE ALLE ORE 5.00 SULLA LINEA ROMA CASSINO E’ RIPRESA REGOLARMENTE LA CIRCOLAZIONE TRA CIAMPINO E COLLEFERRO IN SEGUITO AL RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO

Servizio fornito da Astral