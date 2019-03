Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA

INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA TIBURNTINA, INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA APPIA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA ROMA FIUMICINO

IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA L’AURELIA E LA VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA

TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA TRA VIA DI TOR CERVARA ED IL RACCORDO

SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA FRATTOCCHIE E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ROMA RIMANENDO NELLA STESSA DIREZIONE SI RALLENTA PIU’ AVANTI TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DELLE CAPANNELLE

IL TRAFFICO CONGESTIONATO STA FORMANDO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA

IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SI RALLENTA SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA

SI STA IN FILA SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E VIA AURELIA ANTICA

SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE DA STAMANE ALLE ORE 5.00 SULLA LINEA ROMA CASSINO E’ RIPRESA REGOLARMENTE LA CIRCOLAZIONE TRA CIAMPINO E COLLEFERRO IN SEGUITO AL RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA

