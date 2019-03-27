Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 09.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI SONO FORMATE CODE PER INCIDENTE TRA LA PONTINA E LA LAURENTINA PROSEGUENDO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA PER INCOLONNARSI DI NUOVO TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE
IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURNTINA, INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA TUSCOLANA, PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA E PROSEGUENDO TRA LA PISANA E LA VIA AURELIA
TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
SULLA VIA APPIA E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FRATTOCCHIE E SANTA MARIA DELLE MOLE PERMANGONO CODE RESIDUE IN DIREZIONE ROMA
CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA NETTUNENSE TRA VIA DELLA FALCOGNANA E FRATTOCCHIE
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SI RALLENTA SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA
SI STA IN FILA SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO
SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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