Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA, CODE E RALLENTAMENTI TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA

IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PER POI RALLENTARE FINO ALLA PONTINA

TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

DISAGI SULLA A91 ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA: SI STA IN FILA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL CENTRO

IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO:

CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO

SI STA IN FILA SULLA CASSIA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA

IN USCITA DA ROMA

SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO

INFINE CODE SULLA VIA APPIA PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO

