Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA, CODE E RALLENTAMENTI TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA
IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PER POI RALLENTARE FINO ALLA PONTINA
TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
DISAGI SULLA A91 ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA: SI STA IN FILA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL CENTRO
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO:
CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO
SI STA IN FILA SULLA CASSIA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA
IN USCITA DA ROMA
SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO
INFINE CODE SULLA VIA APPIA PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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