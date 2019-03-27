Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE SUL RACCORDO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO:
CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO A CAUSA LAVORI
SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE
SI STA IN FILA SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO:
SULLA LINEA DELLA METRO A RESTANO CHIUSE LE FERMATE DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA.E’ STATO ISTITUITO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI TRA LE STAZIONI TERMINI E FLAMINIO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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