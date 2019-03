Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE SUL RACCORDO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE

IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO:

CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO A CAUSA LAVORI

SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE

SI STA IN FILA SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO:

SULLA LINEA DELLA METRO A RESTANO CHIUSE LE FERMATE DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA.E’ STATO ISTITUITO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI TRA LE STAZIONI TERMINI E FLAMINIO

