Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO E REGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE

IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO:

CODE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE

SI STA IN FILA SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ALBANO

CI SI INCOLONNA SULLA TIBURTINA IN USCITA DA ROMA TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA CASTEL MADAMA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

SULLA LINEA DELLA METRO A RESTANO CHIUSE LE FERMATE DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA.E’ STATO ISTITUITO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI TRA LE STAZIONI TERMINI E FLAMINIO

PER IL TRASPORTO MARITTIMO RICORDIAMO CHE DOMANI 28 MARZO LA CORSA NAVE FORMIA VENTOTENE DELLE ORE 9.15 VERRA’ POSTICIPATA ALLE ORE 11.30

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO DAL 1 APRILE SI ARRICCHIRA’ DI UN NUOVO SERVIZIO A SOSTEGNO DELLA MOBILITA REGIONALE: NASCE IL CIVITAVECCHIA EXPRESS PER IL COLLEGAMENTO TRA IL PORTO DI CIVITAVECCHIA E IL CENTRO DI ROMA PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA,ASTRALSPA.IT

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO

Servizio fornito da Astral