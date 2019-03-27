Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIAL EST VERSO IL CENTRO;
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CODE IN VIA SALARIA, TRA IL RACCORDO E CASTEL GIUBILEO, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; SULLA STESSA SALARIA CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VILLA SPADA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA: I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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