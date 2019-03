Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA TIBURTINA E ROMA TERAMO, PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CODE IN VIA SALARIA, TRA IL RACCORDO E CASTEL GIUBILEO, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA: I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA TRA TERMINI E FLAMINIO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral