Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 17:05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO, PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA;
RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI CODE IN VIA SALARIA, TRA IL RACCORDO E CASTEL GIUBILEO, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
SULL’APPIA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO; STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE, ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA SEMPRE MEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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