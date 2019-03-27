Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO, PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI VERSO IL RACCORDO;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE IN VIA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI; STESSA SITUAZIONE IN VIA NOMENTANA, TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral