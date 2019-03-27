Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 27 MARZO 2019 ORE 18:05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
DISAGI SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E APRILIANA IN DIREZIONE DI LATINA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA;
IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO ED IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; IN DIREZIONE OPPOSTA UN VEICOLO IN PANNE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA STESSA TANGENZIALE E VIA FIORENTINI VERSO IL RACCORDO;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE IN VIA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CITTA’; STESSA SITUAZIONE IN VIA NOMENTANA, TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA;
PIU’ A SUD CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA INCOLONNAMENTI SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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